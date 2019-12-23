Ветровой парк построят в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены построить целый ветровой парк с 25 ветрогенераторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно на совещании по реализации инвестиционных проектов в регионе. Руководитель управления по индустриально-инновационному развитию Арман Уразгулов рассказал, что отечественный инвестор намерен реализовать проект в 2019-2021 годы.

«Проект будет реализован на территории Айыртауского района. Сейчас установлены мачты, проводятся замеры скорости ветра. Определяется специализированная организация на разработку ПСД. Получено разрешение земельной комиссии на выделение участка. Ведутся переговоры с компанией, которая будет разрабатывать земельный проект, поиск соинвестора», - проинформировал А. Уразгулов.

Общая мощность ветрогенераторов составит 50 МВт. Стоимость проекта заявлена в 30 млрд тенге.

Сейчас в регионе шесть ветрогенераторов работают в Кызылжарском районе. Установило их КТ «Зенченко и К».

Ранее сообщалось, что у Северо-Казахстанской области большой потенциал ветровой энергии, который составляет более 106 гигаватт. Это второе место по Казахстану. Тормозит развитие этого источника энергии высокая стоимость ветровых электростанций.

На Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заместитель акима области Даурен Жандарбек называл развитие возобновляемых источников энергии перспективным направлением и приглашал инвесторов для совместной работы. По его словам, электроэнергию, вырабатываемую ветряками, выкупают по цене 19 тенге за киловатт, тогда как при традиционной выработке – 6,5 тенге.