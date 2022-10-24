Ветром унесло часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Часть двухэтажного здания районного отдела образования осталась без крыши из-за сильного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Порыв ветра сорвал кровлю на 184 квадратных метрах. Это здание 1967 года постройки, его общая площадь – 378 квадратных метров. Кровля – металлический профлист по деревянной обрешётке», – уточнили в управлении в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

Ранее ветер сорвал крышу и на одном из павлодарских зданий. В результате повредилась линия электропередач.

Фото УКС ДЧС.