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    08:30, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ветром унесло часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Часть двухэтажного здания районного отдела образования осталась без крыши из-за сильного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Порыв ветра сорвал кровлю на 184 квадратных метрах. Это здание 1967 года постройки, его общая площадь – 378 квадратных метров. Кровля – металлический профлист по деревянной обрешётке», – уточнили в управлении в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

    Ранее ветер сорвал крышу и на одном из павлодарских зданий. В результате повредилась линия электропередач.

    Фото УКС ДЧС.

    Теги:
    Павлодарская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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