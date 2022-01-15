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Ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области

15 Января 2022 18:51
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Ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ветром сорвало крыши со средней школы и многоэтажного жилого дома в посёлке Индербор Индерского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«15 января поступило два вызова из поселка Индербор Индерского района. По адресу: улица Конаева, 17 произошел частичный срыв кровли школы, а также по улице Конаева, 20 произошел срыв кровли пятиэтажного жилого дома. На месте первого вызова было установлено, что произошел частичный срыв кровли двухэтажного здания средней школы имени М.Ауэзова на площади 828 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Проведены работы по укреплению кровли. В пятиэтажном жилом доме произошел срыв кровли на площади 974 кв.м. В результате срыва кровли был поврежден электрический столб с последующим падением на автомобиль марки «Toyota Camry 70». Жертв и пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ДЧС области.

Ранее жителей Атырауской области предупредили о метели, гололёде и штормовом ветре.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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