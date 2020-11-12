Ветром сорвало кровлю павлодарского колледжа

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Кровлю из металлического листа сбросило на землю с павлодарского технологического колледжа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сильный ветер, порывы которого доходили местами до 15-28 метров в секунду, прошёл по территории области. За прошедшие сутки сотрудники оперативно-спасательного отряда совершили пять выездов, из них два выезда - по факту срыва кровли с крыш зданий», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Одиннадцатого ноября, в 15 часов 35 минут, стало известно, что сорвало кровлю из металлического листа с крыши здания павлодарского технологического колледжа. Спасатели оперативно прибыли на место события и предотвратили угрозу падения кровли.

«В настоящее время все студенты находятся на дистанционном обучении, в момент падения профлиста на территории двора не было посторонних, - сказал заместитель по административно-хозяйственной части директора колледжа Болат Айткулов. - Хочу выразить огромную благодарность спасателям за оперативную помощь».

Спасатели демонтировали часть крыши четырёхэтажного здания и занесли упавшие профлисты на чердак, дополнили в департаменте.«Ещё одно сообщение поступило в 12 часов 51 минуту в городе Экибастуз. Позвонивший сообщил, что в доме по улице Жусупа 57 «А» есть угроза падения профлиста: спасатели по прибытию на место, используя альпинистское снаряжение, провели осмотр места и не обнаружили угрозы», - констатировала пресс-служба.Сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС Павлодарской области совершили ещё три выезда. В первом случае они помогли открыть дверь в квартиру, в которой остался трёхлетний ребенок. В доме № 92 на улице Лермонтова сквозняком захлопнулась входная дверь, когда мать ребёнка вышла на площадку. Спасатели, используя раздвижную трехколесную лестницу, проникли в квартиру через балкон и открыли дверь изнутри. «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сообщает, что в регионе сохраняется ветреная погода и рекомендует в случае объявления штормовых предупреждений не находиться на открытой территории, где есть угроза падения деревьев, срыва кровли и линий электропередач», - дополнили в ведомстве.