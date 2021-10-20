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    20:30, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ветроэлектростанцию стоимостью более 26 миллиардов тенге строят в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Строящийся объект сегодня посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ветровая электростанция «Ыбырай» мощностью 50МВт строится в Костанайском районе.

    «Стоимость реализации проекта составляет 26, 3 млрд тенге и реализуется за счет частных инвестиций. На сегодняшний день установлено 12 из 16 ветроэнергоустановок, каждая из них мощностью 3,2 МВт. Построены повышающая подстанция 35/110 кВ, линия 110 кВ, линии 35 кВ до смонтированных ветроэнергоустановок и административно-жилая зона», - сообщил Архимед Мухамбетов.

    Глава региона добавил, что возобновлена поставка оборудования ветроустановок из КНР, ведется монтаж оставшихся ветряков и линии электропередачи.

    Отмечается, что в рамках испытаний 17 августа был произведен первичный пуск пяти ветроэнергоустановок (электроэнергия, вырабатываемая данными пятью установками, поступает в сеть АО «КЕGOС»). В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы.


    Теги:
    Костанайская область Энергетика
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