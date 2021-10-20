Ветроэлектростанцию стоимостью более 26 миллиардов тенге строят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Строящийся объект сегодня посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ветровая электростанция «Ыбырай» мощностью 50МВт строится в Костанайском районе.

«Стоимость реализации проекта составляет 26, 3 млрд тенге и реализуется за счет частных инвестиций. На сегодняшний день установлено 12 из 16 ветроэнергоустановок, каждая из них мощностью 3,2 МВт. Построены повышающая подстанция 35/110 кВ, линия 110 кВ, линии 35 кВ до смонтированных ветроэнергоустановок и административно-жилая зона», - сообщил Архимед Мухамбетов.

Глава региона добавил, что возобновлена поставка оборудования ветроустановок из КНР, ведется монтаж оставшихся ветряков и линии электропередачи.

Отмечается, что в рамках испытаний 17 августа был произведен первичный пуск пяти ветроэнергоустановок (электроэнергия, вырабатываемая данными пятью установками, поступает в сеть АО «КЕGOС»). В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы.