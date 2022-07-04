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Ветреную погоду с осадками прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Июля 2022, 12:14
Ветреную погоду с осадками прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на ближайшие три дня, 5-7 июля, озвучили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации РГП «Казгидромет», на погоду большинства регионов Казахстана свое влияние окажет Южный циклон – будет ветрено, пройдут дожди: 5 июля на востоке, юго-востоке, севере, 6 июля на северо-западе, в центре республики прогнозируются сильные дожди, с грозами, возможно выпадение града. 7 июля на фоне повышенного атмосферного давления в западных регионах страны ожидается прекращение осадков.

«Повышение температуры воздуха днем на западе от +18+26°С до +23+31°С, на северо-западе, севере от +15+23°С до +20+28°С. Основной фон температуры в Мангыстауской области +23+28°С, на юге Мангыстауской области +31°С, в центре страны +20+28°С, на юге Карагандинской и Улытауской областей до +33°С, на востоке республики преобладающая температура воздуха +22+29°С, на юге Восточно-Казахстанской области +33°С, на юге Казахстана понижение температуры от +30+37°С до +25+33°С, на юго-востоке страны основной фон температуры воздуха +28+33°С, в горных районах +23°С», - говорится в сообщении синоптиков.

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