Ветрено и без осадков будет в Казахстане 5 сентября
В Западно-Казахстанской области ночью на севере, северо-западе области ожидаются гроза, шквал, град, на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области днем в горах ожидается гроза, утром и днем на севере и западе области усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
На западе Акмолинской области ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на западе, северо-западе Костанайской области ожидается гроза, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской, на востоке Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге, юго-западе, севере Костанайской, на юго-западе Карагандинской, в центре и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.