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    00:15, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ветрено и без осадков будет в Казахстане 5 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Западные, северо-западные, северные регионы РК 5 сентября будут находиться под влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, где пройдут дожди с грозами. На остальную часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем на большей части страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе – град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Западно-Казахстанской области ночью на севере, северо-западе области ожидаются гроза, шквал, град, на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Туркестанской области днем в горах ожидается гроза, утром и днем на севере и западе области усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    На западе Акмолинской области ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на западе, северо-западе Костанайской области ожидается гроза, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской, на востоке Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге, юго-западе, севере Костанайской, на юго-западе Карагандинской, в центре и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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