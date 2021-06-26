Ветераны Жамбылской области призывают население вакцинироваться

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вакцинироваться от COVID-19 призывают население ветераны Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе облуправления здравоохранения, старейшая жительница села Жана жол Шуского района Ифрат Халаяпова в 96 лет на здоровье не жалуется. В сельскую поликлинику никогда не обращалась, на диспансерном учете по хроническим или другим заболеваниям не состоит.

Всю свою жизнь Ифрат-апа трудится, не покладая рук и при этом говорит, что всё еще чувствует себя бодрой, потому что всегда в движении и ведет здоровый образ жизни. Но сейчас Ифрат-апа вакцинировалась от COVID-19.

«Мне сделали прививку от коронавируса, я решила обезопасить себя и своих родных от коварной болезни», - сказала она, считая, что возраст вакцинации не помеха.

























«Ифрат-апа - одна из тех, кто в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудился в тылу и вносил свой вклад в приближение Победы. Испытала она и семейное счастье – у нее шестеро детей, 13 внуков. После войны принимала активное участие в восстановлении экономики страны, выращивала сложную агрокультуру - сахарную свеклу, была одной из передовых свекловичниц Жамбылской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ифрат-апа часто говорит молодым: «Пусть никогда не будет войны, пусть никто не узнает горя и потерь близких людей».

По данным управления здравоохранения акимата Жамбылской области, на сегодняшний день в регионе получили прививки от коронавирусной инфекции 150 415 жителей от плана вакцинации. При этом охват населения составил 25,8% от запланированного. С 1 февраля в область было поставлено 146 650 доз первого компонента и 89 700 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Прибыло 4 тысячи доз на две тысячи человек отечественной вакцины QazVac, 60 тысяч доз на 30 тысяч человек вакцины Hayt-Vax и 34 тысячи доз на 17 тысяч человек китайской вакцины CoronaVac. В регионе имеется достаточный запас вакцины и прививочных пунктов.

Коллективный иммунитет достигается, когда вакцина вводится не менее 60% взрослого населения страны. Это позволит отменить все карантинные ограничительные меры. До конца года в области планируется привить более 582 тысяч жителей в регионе, население которого более миллиона.