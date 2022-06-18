18 Июня 2022 07:34

Ветераны здравоохранения Акмолинской области оценили состояние клиник в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Кокшетау накануне Дня медицинского работника ветеранам здравоохранения была проведена экскурсия по медицинским организациям области. С достижениями медицины аксакалов ознакомил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В делегацию вошли такие известные акмолинские светила медицины, как Серик Аяганов, Болат Жанадилов, Серик Какенов, Кайрат Турлубеков и многие другие.

Первым объектом посещения стал клинико-реабилитационный центр в микрорайоне Сарыарке областного центра. Проект реализован в рамках ГЧП, стоимость его на сегодняшний день составляет около 2 млрд тенге.

«Строительство объекта было начато в ноябре 2020 года, в начале июля текущего года планируется открытие и прием первых пациентов. Центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием экспертного класса, ведется набор квалифицированных медицинских специалистов и младшего медицинского персонала. Центр будет оказывать первично медико-санитарную помощь для прикрепленного населения, а также стационарную помощь для населения города и области в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинского страхования», - отметил директор ТОО «Viamedis» Руслан Алексеев.

По словам спикера, на сегодняшний день будущие специалисты центра проходят соответствующее обучение, планируется также решить вопрос с предоставлением жилья для сотрудников клиники.

Следующим объектом посещения стал реабилитационный центр «Қамқорлық» на базе Многопрофильной областной детской больницы (МОДБ).

«Ежегодно центр способен принять 600 детей. Курс реабилитации одного ребенка составляет 21 день. Центр может принимать единовременно в месяц до 50 детей в возрасте от трех до 18 лет. Здесь внедрены лучшие мировые методики и современные подходы в реабилитации детей с диагнозами – детский церебральный паралич, неврологическими патологиями, сопровождающимися нарушениями опорно-двигательного аппарата. К каждому ребенку комплексный, междисциплинарный и индивидуальный подход», - отметил директор МОДБ Серикжан Сабыралиев.

В Центре оказывается полный объем специальных реабилитационных, педагогических, коррекционных, психологических, социально-бытовых, медицинских услуг 28 высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение в городе Нур-Султане.

Далее – отделение рентгено-эндоваскулярной хирургии Многопрофильной областной больницы (МОБ).

«В этом году при поддержке акимата области была приобретена ангиографическая установка на сумму 595 млн тенге. Аппарат предназначен для проведения различных интервенционных процедур на сосудах, начиная от неврологических исследований и заканчивая обследованием периферических сосудов. Система создана для получения изображений высокой четкости при минимальной дозе облучения», - поделился директор МОБ Нурлан Жаров.

Завершающим стало посещение кабинета компьютерной томографии городской поликлиники, расположенного на базе бывшей спецполиклиники.

«В 2021 году за счет республиканского бюджета приобретен компьютерный томограф с принадлежностями на сумму 330 млн тенге», - сообщила главный врач поликлиники Галия Сабатаева.

Компьютерный томограф на 32 среза позволяет обследовать все участки тела человека, в том числе те, что постоянно находятся в динамике (сердце, костные соединения). Из проведенных 880 исследований в более 85 % случаев выявляются патологии.

«Хочу поделиться своими впечатлениями от посещения: сказать, что они просто хорошие, - это ничего не сказать! Мы увидели то, что когда-то видели только в фильмах. Когда-то я часто выезжал за пределы республики, видел, завидовал, а сегодня все это есть у нас – на нашей родине, в Кокшетау. Хочу сказать большое спасибо руководству области и всем людях в белых халатах. Хочу, чтобы мы все так же несли честно наше медицинское звание!» - поделился ветеран здравоохранения, председатель профсоюза «Сенім» Серик Какенов.