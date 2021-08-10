Ветераны здравоохранения Акмолинской области обратились к жителям региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Совет ветеранов системы здравоохранения области обратился к акмолинцам с призывом защитить себя и своих близких и пройти вакцинацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили в своем обращении ветераны, во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 миллионов случаев заболевания. Всего от коронавируса скончались более четырех миллионов человек. За этим поистине ошеломляющим числом стоят имена, лица, улыбки, голоса родных, близких, коллег. Мы уже видим превышение всех рекордов по смертности.

«Наш мир может справиться с этим вирусом только одним способом – действуя сообща. На сегодняшний день кроме вакцинации других эффективных способов борьбы с пандемией нет. Поэтому по всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию COVID-19», - говорится в обращении.

Ветераны здравоохранения подчеркивают, что ученые потратили десятки лет интеллектуального труда на разработку технологий, лежащих в основе вакцин против коронавируса. Эти технологии применялись в борьбе с эпидемией Эболы и лечении онкологических заболеваний. Благодаря огромным инвестициям ведущих стран мира, удалось очень качественно провести клинические испытания вакцин с участием сотен тысяч добровольцев, в результате которых были получены неопровержимые доказательства их безопасности и эффективности. Эти материалы опубликованы в открытой научной печати.

Однако, доверяя сомнительным непрофессиональным источникам и отказавшись от вакцинации, некоторые люди не только подвергают смертельной опасности себя и близких, но и способствуют ухудшению коллективной защиты, росту заболеваемости и смертности, особенно связанных с дельта-вариантом коронавируса.

«Мы, ветераны здравоохранения, не можем оставаться в стороне. Мы призываем население не подвергать риску себя и своих близких и пройти вакцинацию. В большинстве случаев человек защищен прививкой от болезни», - призвали ветераны.

В своем обращении ветераны предоставили статистические данные, которые однозначно подтверждают данные мировой статистики.

«С января этого года в условиях отделения КВИ Акмолинского центра фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева прошли лечение 1246 человек. Из этого числа только 24 человека были вакцинированы (1,9%). Если брать количество людей, получивших оба компонента вакцины, то их всего 10 (0,8%). Не менее красноречивы данные, полученные в инфекционном стационаре на базе многопрофильной областной больницы. За июль здесь было пролечено 315 человек, из них вакцинированных – всего 18 (5,7%). При этом среди заболевших вакцинированных нет ни одного смертельного случая. Что может быть красноречивее этих цифр? Мы обращаемся к каждому акмолинцу: защитите себя и своих близких! Не давайте вирусу COVID-19 дополнительных шансов на распространение», - заключили ветераны системы здравоохранения.



