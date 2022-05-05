5 Мая 2022 15:00

Ветераны войны обеспечены лекарствами на 62 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На обеспечение 848 ветеранов Великой Отечественной войны лекарствами израсходовано 62 млн тенге. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Руслан Сакеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ветеранам оказывается дополнительная социальная поддержка. Для них есть права и гарантии, которые существуют для военнослужащих. Предусмотрены также налоговые льготы. В специализированных госпиталях городов Нур-Султан и Алматы им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сказал Руслан Сакеев.

Как отметил вице-министр, для граждан указанной категории организуется санаторно-курортное лечение. За счет средств местных бюджетов и спонсорских средств ветеранам оказываются дополнительные меры социальной поддержки. В частности, это материальная помощь в трудных жизненных ситуациях и во время праздников. Например, 13 млн тенге израсходовано на оказание помощи в ремонте домов 84 гражданам, на приобретение лекарств 848 лицам, на обеспечение топливом 622 лицам.