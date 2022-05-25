25 Мая 2022 15:58

Ветераны ВОВ и силовики будут ездить бесплатно по платным трассам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Норма по бесплатному проезду по платным трассам будет распространяться на автомобили, зарегистрированные на ветеранов ВОВ и сотрудников силовых органов. Об этом сообщил депутат Мажилиса Альберт Рау, комментируя законопроект по вопросам транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Норма по бесплатному проезду по платным трассам будет распространяться на авто, зарегистрированные на ветеранов ВОВ и сотрудников силовых органов, осуществляющих службу. К сожалению, у нас осталось не так много ветеранов, мы также рассматриваем категорию тех, кто приравнен к ветеранам. Сейчас идут расчеты», - уточнил Альберт Рау в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что законопроект по вопросам транспорта одобрил Мажилис в первом чтении.

Проектом закона предусмотрено, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда. Лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа (билета) с оплатой пятидесяти процентов от полной стоимости проездного документа (билета).



