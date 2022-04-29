Ветераны в Узбекистане получат ко Дню Победы по $1350

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане ветераны Великой Отечественной войны к 9 мая, который отмечается в республике как День памяти и почестей, получат единовременную выплату в размере 15 миллионов сумов ($ 1350). Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиеева объявлен сегодня в ходе совещания по вопросам поддержки социально уязвимых слоев населения.

«В канун 9 мая участники войны, бывшие узники нацистских лагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 15 миллионов сумов», - сообщил Шерзод Асадов.

В преддверии праздника представителям местных властей поручено навестить каждого ветерана и вручить ценные подарки в торжественной обстановке. Также ценные подарки получат труженики тыла.

Для сравнения, в Казахстане ветераны получат по 1 млн тенге ($2250), в Азербайджане – 1500 манатов ($880), в Кыргызстане – 20 600 сомов ($250), в России – 10 тыс. рублей ($140), в Таджикистане – 1500 сомони ($120).