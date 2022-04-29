Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Ветераны в Узбекистане получат ко Дню Победы по $1350

Автор:  
Мадибек Джанибеков
29 Апреля 2022, 22:26
Ветераны в Узбекистане получат ко Дню Победы по $1350

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане ветераны Великой Отечественной войны к 9 мая, который отмечается в республике как День памяти и почестей, получат единовременную выплату в размере 15 миллионов сумов ($ 1350). Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиеева объявлен сегодня в ходе совещания по вопросам поддержки социально уязвимых слоев населения.

«В канун 9 мая участники войны, бывшие узники нацистских лагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 15 миллионов сумов», - сообщил Шерзод Асадов.

В преддверии праздника представителям местных властей поручено навестить каждого ветерана и вручить ценные подарки в торжественной обстановке. Также ценные подарки получат труженики тыла.

Для сравнения, в Казахстане ветераны получат по 1 млн тенге ($2250), в Азербайджане – 1500 манатов ($880), в Кыргызстане – 20 600 сомов ($250), в России – 10 тыс. рублей ($140), в Таджикистане – 1500 сомони ($120).


ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане