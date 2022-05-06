6 Мая 2022 12:40

Ветераны в Кыргызстане получат ко Дню Победы по $1188

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане 107 ветеранов Великой Отечественной войны в честь 77-летия Победы из Фонда Президента страны получат единовременную материальную помощь в размере 10,8 млн сомов ($128,5 тыс.), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента страны.

Согласно подписанному главой государства распоряжению, в рамках оказания единовременной помощи по 100 тыс. сомов (свыше $1188) получат следующие категории ветеранов ВОВ:

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создания фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, указанные категории лиц к 9 мая получат ежегодное дополнительное единовременное денежное пособие в размере 20 тыс. сомов (приблизительно $237,7), а также единовременное денежное пособие в размере шестикратного расчетного показателя и четырехкратного расчетного показателя.