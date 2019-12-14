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Ветераны Шымкента проводят первенство города по бильярду

14 Декабря 2019 19:28
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Ветераны Шымкента проводят первенство города по бильярду

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ветераны Шымкента в канун Дня независимости проводят соревнования по бильярдному спорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В торжественном открытии первенства города приняли участие секретарь городского маслихата Гани Ташкараев, руководитель управления физической культуры и спорта городского акимата Алибек Нартай, председатель городского совета ветеранов Исамутдин Рысбай, ветеран журналистики Байдулла Конысбек и группа ветеранов

По условиям первенства около 30 ветеранов разбиты по возрастным группам: 63-75 и 75 лет и старше. Все участники мастерски владеют кием. Высокий уровень участников турнира подтверждают и члены компетентного жюри.

Победители турнира будут отмечены ценными призами.

Отметим, что забота о ветеранах является одним из главных направлений государственной политики, проводимой Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Шымкент,
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