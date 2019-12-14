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вчера 22:13
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вчера 22:00
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вчера 19:21
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вчера 16:41
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вчера 10:45
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вчера 09:19
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Ветераны Шымкента проводят первенство города по бильярду
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ветераны Шымкента в канун Дня независимости проводят соревнования по бильярдному спорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В торжественном открытии первенства города приняли участие секретарь городского маслихата Гани Ташкараев, руководитель управления физической культуры и спорта городского акимата Алибек Нартай, председатель городского совета ветеранов Исамутдин Рысбай, ветеран журналистики Байдулла Конысбек и группа ветеранов
По условиям первенства около 30 ветеранов разбиты по возрастным группам: 63-75 и 75 лет и старше. Все участники мастерски владеют кием. Высокий уровень участников турнира подтверждают и члены компетентного жюри.
Победители турнира будут отмечены ценными призами.
Отметим, что забота о ветеранах является одним из главных направлений государственной политики, проводимой Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Автор: Айнур Акбаева
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