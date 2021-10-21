Ветераны призывают вакцинироваться жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области совет ветеранов обратился с призывом к жителям региона пройти вакцинацию против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены областного и городского совета ветеранов отметили, что сохраняющиеся ограничения из-за COVID-19 не дают возможности жить полноценной жизнью.

«Благодаря профессионализму и высокой социальной ответственности учеными разных стран были созданы вакцины, эффективно защищающие здоровье людей от COVID-19. Сама мировая история различных эпидемий подверждает тот факт, что только вакцинация является единственно верным и научно обоснованным способом победить пандемию. В нашей стране в феврале 2021 года начата массовая, добровольная вакцинация граждан. Созданы все условия для ее бесплатного прохождения, без каких-либо ограничений. Однако темпы вакцинации в нашем регионе остаются крайне низкими: на сегодняшний день только 62% от подлежащего числа граждан прошли полный курс вакцинации», - говорится в обращении.

Ветераны обращают внимание на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в регионе, который несколько недель находится в «красной» зоне.

За последние две недели отмечается рост заболеваемости в 1,6 раза - с 1054 до 1717 случаев. Ежедневно растет госпитализация пациентов с COVID-19. В инфекционных стационарах региона находятся 787 пациентов. Из них 65% - лица старше 61 года. Зарегистрировано 266 летальных случаев от COVID-19. Из этого числа - лица старше 61 года составляют 78%.

«Безопасность и эффективность вакцины сегодня доказана неопровержимыми фактами: 99% пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах - не привиты. Установлено, что те, кто вакцинирован, переносит болезнь в легкой форме и меньше других подвержен риску заражения. Мы призываем вас прислушаться к мнению ученых и работников медицины, ведь их советы подкреплены реальными научными исследованиями и большим практическим опытом. Особенно мы обращаемся к тем землякам, у кого родные и близкие - люди пожилого возраста. Сохраните жизнь и здоровье тех, кого вы любите и кто вам небезразличен! Мы обращаемся к представителям старшего поколения. Вы всегда были и будете примером для нашей молодежи. Проявите свою сознательность и благоразумность! Мы призываем вас не откладывать вакцинацию, сделать прививку от COVID-19 в самое ближайшее время», - сказано в обращении ветеранов.