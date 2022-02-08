Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в товарищеском матче встретились команды ветеранов хоккея карагандинской «Сарыарки» и местных любителей игры «Арлан». Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Товарищеский матч состоялся на хоккейном корте в поселке Нура. С первых минут встречи развернулась нешуточная борьба между командами. Игроки не хотели уступать друг другу. На протяжении всей игры команды попеременно вели шайбу, и основное время завершилось со счетом 7:7. Но в дополнительные минуты игроки команды «Сарыарка» завладели преимуществом, и матч закончился со счетом 9:8 в пользу гостей.

«Матч прошел замечательно. Капитаном нашей команды был аким Аян Шалмагамбетов. Мы получили большой опыт, встретившись с командой «Сарыарка». Хочется поблагодарить их за игру. Радует, что в Нуринском районе создаются условия для зимних видов спорта. К примеру, нашей команде купили хоккейную форму. Теперь мы полностью укомплектованы и готовы представлять район на соревнованиях», – рассказал член команды «Арлан» Евгений Шевченко.

В завершение товарищеского матча игроки команд обменялись рукопожатиями и памятными подарками.