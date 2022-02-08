+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области

8 Февраля 2022 11:10
Поделиться:
Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в товарищеском матче встретились команды ветеранов хоккея карагандинской «Сарыарки» и местных любителей игры «Арлан». Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге
Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером Казахстан вошел в ТОП-6 сильнейших сборных мира и выступит на Суперкубке по MMA

Товарищеский матч состоялся на хоккейном корте в поселке Нура. С первых минут встречи развернулась нешуточная борьба между командами. Игроки не хотели уступать друг другу. На протяжении всей игры команды попеременно вели шайбу, и основное время завершилось со счетом 7:7. Но в дополнительные минуты игроки команды «Сарыарка» завладели преимуществом, и матч закончился со счетом 9:8 в пользу гостей.

«Матч прошел замечательно. Капитаном нашей команды был аким Аян Шалмагамбетов. Мы получили большой опыт, встретившись с командой «Сарыарка». Хочется поблагодарить их за игру. Радует, что в Нуринском районе создаются условия для зимних видов спорта. К примеру, нашей команде купили хоккейную форму. Теперь мы полностью укомплектованы и готовы представлять район на соревнованиях», – рассказал член команды «Арлан» Евгений Шевченко.

В завершение товарищеского матча игроки команд обменялись рукопожатиями и памятными подарками.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт   #Хоккей  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге
Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады
Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером
Казахстан вошел в ТОП-6 сильнейших сборных мира и выступит на Суперкубке по MMA
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
3 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
4 Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
5 Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
6 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Читайте также
Сборная РК по футзалу заняла четвертое место в рейтинге УЕФА после вылета с Евро-2022
Алан Курмангалиев выиграл две медали на турнире по настольному теннису в Тунисе
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив