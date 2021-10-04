Ветераны футбола дали мастер-класс жамбылским школьницам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На стадионе «Жастар» состоялся фестиваль футбола для девочек, в котором могли принять участие ученицы средних школ города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам организаторов, цель мероприятия – поиск талантливых спортсменок, которые могли бы в будущем пополнить ряды женской национальной сборной.

Около 160 школьниц пришли на фестиваль по приглашению футбольного центра «Тараз», чтобы постичь азы «игры миллионов» и, если понравится, записаться в секцию. Для них провели мастер-классы тренеры ФЦ «Тараз», известные в прошлом футболисты и специалисты – Суюн Молдашбаев, Алтай Алимбеков, Владимир Яковлев, Иван Ильницкий, Фархад Мирсалимбаев и другие. Помогали им воспитанницы футбольного центра, а также тренеры команд девочек Олеся Моисеенко и Айдана Латифова.

Гостям фестиваля предстояло разделиться на 12 групп и пройти через расположенные по всему полю «станции», где дежурили тренеры с воспитанницами команд ФЦ «Тараз». Каждый из них обучал школьниц определенным навыкам футбола. Если у одного тренера девочки обучались жонглированию мячом, то у другого – дриблингу, у третьего – ударам, и так далее. Также изучались такие важные элементы как финты, опека, игра головой. В программе занятий были мини-спарринги, эстафеты с мячом, тактические установки и многое другое.

После прохождения всей дистанции школьницам было предложено показать всё, чему они научились в этот день. И желающие выходили к центральному кругу, чтобы продемонстрировать приобретенные навыки. Затем всем гостьям были вручены вымпелы и сладкие угощения.

«Мы попытались включить в программу фестиваля как можно больше элементов и упражнений, которые встречаются в футболе, - рассказала тренер команды девочек ФЦ Олеся Моисеенко. – Во-первых, так было бы интереснее самим девочкам. Во-вторых, наши тренеры могли увидеть и оценить способности каждой из них. Основная наша цель – просмотреть потенциальных претендентов среди школьниц, способных пополнить наши команды, а в будущем и женской национальной сборной. И также показать и рассказать им, что такое секция футбола и как можно в нее записаться».

По словам Олеси Моисеенко, сейчас в структуре ФЦ «Тараз» имеется две команды девушек, которые участвуют в республиканском первенстве, регулярно выезжают на туры в другие города республики. Но сейчас необходимо создавать полноценный фундамент среди девочек 2008 - 2011 годов рождения, которые и были приглашены на фестиваль.

«Нам очень понравился сегодняшний праздник, - рассказывает гостья фестиваля Карина. – В школе на уроках физкультуры мы с удовольствием играем в футбол, и когда услышали о фестивале, сразу же согласились прийти. До сего дня еще не знала, хочу ли стать футболисткой, но сегодня твердо решила записаться в секцию!».

Руководитель ФЦ «Тараз» Сергей Пак говорит, что подобные фестивали необходимо проводить как можно чаще.

«Сегодня здесь было представлено около десяти школ города, учащиеся которых могут при желании посещать секцию футбола, - говорит он. Думаю, таким образом можно воспитать достойные кадры для футбольных команд девочек, а в будущем - женской взрослой команды. Хотел бы выразить благодарность руководителю футбольного клуба «Тараз» Талгату Турлыбайулы и спортивному директору Нуртасу Кургулину, которые оказывают нам практическую помощь в работе».

По его словам, сегодня в футбольном центре из 22 работающих тренеров трое имеют лицензии УЕФА по категории А и 13 тренеров – категории В, а руководитель центра имеет категорию PRO и А-Elite.

В этом году с тренерами ФЦ «Тараз» работают инструктор PRO UEFA Игорь Шпанера и инструктор по физподготовке A Elite UEFA Дмитрий Васильев. С их помощью повышается квалификация тренеров, проводятся регулярные занятия в рамках методического обучения.

Как утверждают в клубе, мастер-класс от таких специалистов стал очень полезным для пришедших на фестиваль девочек.