Ветераны Антикоррупционной службы подводят итоги деятельности за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом ветеранов Антикоррупционной службы организовано заседание, где подведены итоги работы в 2020 году. В мероприятии Совета ветеранов принял участие председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Кроме того, во встрече приняли участие руководители структурных подразделений Агентства и в режиме онлайн руководители территориальных департаментов и областных филиалов Совета ветеранов.

Преемственность поколений является важным компонентом в деятельности Антикоррупционной службы.

В этой связи, в июле 2020 года образован Совет ветеранов Антикоррупционной службы, который принимает активное участие в повышении эффективности деятельности личного состава посредством проведения воспитательной работы, обучения и передачи опыта в служебной деятельности и оказании методической помощи сотрудникам Антикора.

О результатах работы в данных направлениях Председатель Совета ветеранов Рустам Ибраимов проинформировал, подводя итоги 2020 года. Также были обозначены основные приоритеты работы на текущий год. Кроме того, в ходе встречи заслушаны доклады председателей территориальных филиалов по Кызылординской, Павлодарской, областям и г. Шымкент.

Алик Шпекбаев ознакомил руководителей ветеранских организаций с инициативами Антикора в сфере международного сотрудничества, отдельно остановился на проводимой работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, повышению социальной защищенности сотрудников, усилению ответственности государственных служащих за совершение коррупционных правонарушений.

В завершение встречи были внесены предложения по совершенствованию деятельности Совета ветеранов.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам сотрудничества ветеранов с консультативно-совещательными органами при Агентстве, проектными офисами «Адалдық алаңы», «Адал көмек», Специальной мониторинговой группой, Республиканским информационно-просветительским штабом.

Также Советом ветеранов решено обширнее применять имеющийся опыт ветеранов Антикоррупционной службы для методической помощи молодым сотрудникам, пропаганды среди них ценности честной и безупречной службы, активнее участвовать в нормотворческой деятельности Агентства в области противодействия коррупции и прохождения правоохранительной службы.