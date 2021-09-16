Ветераны-афганцы хотят делиться опытом с молодежью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла пресс-конференция Центрального совета ветеранов войны в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri Бахытбек Смагул напомнил, что от имени Центрального совета ветеранов войны в Афганистане было направлено обращение на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он также добавил, что при Министерстве обороны должен быть создан комитет по вовлечению ветеранов в воспитание поколения.

«Будь то участники Афганской войны или ребята, участвовавшие в конфликте на границе Таджикистана, эти ребята имеют большой опыт военной жизни. Мы считаем, что этот опыт должен внести вклад в воспитание подрастающего поколения. Потому что, ни для кого не секрет, в стране около 6 тыс. человек освобождены от службы в армии. Многие не хотят идти в армию, а, наоборот, ищут возможности избежать этого. Чтобы всего этого не было, нужно корректировать систему в отрасли», - сказал Бахытбек Смагул.

«Исходя из этого, думаю, при Министерстве обороны нужно создать комитет. Сколько у нас генералов, офицеров, сделавших вклад в независимость страны? Но все ограничивается приглашением в министерство по праздникам и вручением грамот. А если бы был комитет при министерстве, все силы были бы объединены и направлены в одну точку. Таких проблем бы не было. После службы в армии, после этой жизни, ветеранам предстоит многое передать подрастающему поколению», - добавил он.

Как отмечается в официальном пресс-релизе организации, в годовщину 30-летия провозглашения Независимости Республики Казахстан все острее встают вопросы обеспечения безопасности государства и нации. Происходящие в мире глобальные экономические и политические процессы, пандемия Covid-19, смена режима в Афганистане и различные конфликты в регионе ЦА напрямую влияют на состояние дел внутри страны.

В информации говорится, что в международных отношениях все больше доминирует право сильного, вместо силы закона.

Все эти события тревожат ветеранов боевых действий – участников войны в Афганистане, одного из самых длительных военных конфликтов ХХ века.

«Мы готовы дальше служить своему народу, своим гражданам, нашей Республике Казахстан и вносить свои силы, знания и умения в дело обеспечения национальной безопасности, государственной Независимости и процветания нашей Родины. Мы предлагаем объединить усилия ветеранов боевых действий – славных потомков батыров великой степи, участников ВОВ и героев мирного времени для использования их боевого и гражданского опыта и накопленной с годами мудрости. Для этого предлагаем образовать комитет по делам ветеранов в составе Министерства обороны Республики Казахстан», - говорится в распространяемой Советом информации.