Ветеранов здравоохранения наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне праздника Наурыз ветераны здравоохранения Акмолинской области были удостоены заслуженных наград, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая праздничную церемонию, к присутствующим посредством видеосвязи обратился руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, который непосредственно перед началом мероприятия был вызван в срочную командировку. Глава облздрава поздравил собравшихся с наступающим праздником весны и высказал самые добрые пожелания.

От имени руководителя ведомства ветераны здравоохранения были награждены благодарственными письмами и памятными сувенирами. Вот лишь несколько известных имен: Тадеуш Янковский, Болат Жанадилов, Кенжебай Мукушев, Сакен Турсынбеков и многие другие.

«Уважаемые наши ветераны здравоохранения, наши учителя! Спасибо Вам за многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, доброту, за неоценимый вклад в развитие здравоохранения Акмолинской области, Вы – достойный пример для нынешней молодежи», - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Елена Иванова.

Кроме того, за самоотверженную борьбу с коронавирусной инфекцией медалей удостоились руководитель отдела организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения, по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Саят Толукбаев и главный специалист отдела охраны общественного здоровья управления здравоохранения Акмолинской области Дарига Тажибаева. Первый в самый сложный период борьбы с КВИ занимался лекарственным обеспечением региона, вторая – вакцинацией от опасного недуга.

По окончании церемонии приглашенных ждал праздничный концерт от творческих коллективов ДК «Кокшетау».