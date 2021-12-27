Ветеранов ВОВ поздравили с Новым годом гвардейцы в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в преддверии новогодних праздников военнослужащие управления РгК «Батыс» и воинской части 5517 Национальной гвардии Республики Казахстан тепло поздравили с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко, Алевтину Митрохину и семью младшего сержанта Берикжана Калиева, погибшего при исполнении служебного долга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Заместитель командующего РгК «Батыс» по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов посетил двух ветеранов у них дома, пожелал здоровья, долголетия и поблагодарил за их трудовые и боевые подвиги. От лица командующего РгК «Батыс» Нацгвардии вручили ветеранам поздравительные письма и продуктовые корзины к празднику.

«Мы не имеем права забывать об их подвиге. О тех, кто трудился в тылу, кто кровью и потом, в холод и стужу, приближал Победу. Важно помнить о памяти, которую нам оставили ветераны! В преддверии Нового года хочется сказать огромное спасибо за то, что у нас есть возможность весело и радостно встречать этот волшебный праздник. В канун этого праздника особенно важно помнить о людях, которые подарили нашей Родине мирное небо над головой», — отметил подполковник Бакыт Алазов.

Ветераны были искренне рады гостям.

Гвардейцы также посетили дом семьи младшего сержанта Берика Калиева, героически погибшего во время террористической атаки в Актобе, вручив детям новогоднюю продуктовую корзину.

«Забота и опека семей героев, сохранивших мир и спокойствие ценой своих жизней, — долг каждого из нас. Я хочу сказать, что военнослужащие войск правопорядка всегда готовы оказать посильную помощь семье Б. Калиевых», - подчеркнул заместитель командира воинской части 5517по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Жанибек Сарсенов.

Супруга Берикжана Калиева поделилась воспоминаниями о погибшем муже. По ее словам, дети запомнят отца добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

«Хочу выразить искренние слова благодарности командованию войск Национальной гвардии Республики Казахстан, за то, что никогда не забываете о нас и всегда помните о моем муже погибшего при исполнение служебного долга. Особенно приятно внимание в канун Нового года и майских праздников», — сказали со слезами радости на глазах супруга Нурсулу.

Глава семейства в последний раз видел своих домочадцев в марте 2016 года, перед отъездом на службу. 5 июня 2016 года супруге Нурсулу Калиевой сообщили, что ее муж геройски погиб, отражая атаку террористов.

У Берика Калиева осталось четверо детей. Сейчас самой старшей Гуляйне 19 лет. Младшей - Гульдане всего 8. Двое средних - 10-летний Адлет и 14-летний Миржан.