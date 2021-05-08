Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ветеранов столичного района Байконыр поздравили с предстоящим Днем Победы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Мая 2021, 22:54
Ветеранов столичного района Байконыр поздравили с предстоящим Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат района Байконыр совместно с Национальной гвардией РК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе, с наступающей 76-й годовщиной Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Мы совместно с Национальной гвардией поздравили наших ветеранов района Байконыр. Оркестр исполнил попурри из песен военных лет, а мы ветеранам вручили поздравительные письма от имени акима города, сертификаты на сумму 100 тысяч тенге на покупку техники в сети «Технодом». Вместе с тем, акимат района приготовил для каждого ветерана подарочные продуктовые корзины с продуктами первой необходимости, фруктами и сладостями весом примерно 30 кг», — рассказал заместитель акима района Байконыр Ерлан Жаулыбаев.

photo

В районе проживают 7 ветеранов. Самому молодому из них 95 лет, а самому пожилому – 101 год.

Аким района Байконыр Нурбол Нурсагатов поздравил каждого ветерана с предстоящим праздником, а также вручил подарки.

photo

«К сожалению, с каждым годом мы теряем все больше наших ветеранов. Стараемся всегда уделять им должное внимание и оказывать поддержку. Мы хотим пожелать нашим героям крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также выразить благодарность за мирное небо над головой! Пусть они всегда будут среди нас, а мы, в свою очередь, никогда не забудем их подвигов!» — сказал аким района.

Отмечается, мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм.

photo


Астана   Акимат   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области