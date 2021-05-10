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Ветеранов службы ЧС чествовали в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
10 Мая 2021, 03:00
Ветеранов службы ЧС чествовали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие наши молодые сотрудники знают наших ветеранов лично, имеют замечательную возможность пообщаться с живыми свидетелями самой страшной в истории человечества войны, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Мы восхищаемся оптимизмом, жизнелюбием и скромностью наших ветеранов. Сегодня вместе с ними мы вспоминаем и чествуем павших и живых воинов. Всех, благодаря кому была завоевана Победа в самой тяжелой и масштабной войне прошлого столетия».

Ветеранов, проработавших в системе противопожарной службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в прошлом принимавших участие в локальных войнах, ветеранов тыла коллеги не забывают.

«В числе наших ветеранов труженик тыла - подполковник внутренней службы запаса Мадияр Калдыбекович Калдыбеков, участник боевых действий на территории Чехословакии - подполковник противопожарной службы запаса Амангельды Капашевич Ашимов, участники боевых действий на территории Республики Афганистан - майор противопожарной службы запаса Марат Алмаханович Умиралиев и капитан гражданской защиты Габит Сагинбаевич Кекежанов», - рассказали в ведомстве.

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области чествовали ветеранов.

За активное участие в работе ветеранской организации, воспитании молодых сотрудников органов гражданской защиты в духе казахстанского патриотизма в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне постановлением президиума центрального совета ветеранов ОО «Казахстанской организации ветеранов органов по ЧС» жамбылские ветераны награждены грамотой, отметили в совете ветеранов ДЧС Жамбылской области.

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