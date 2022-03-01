Ветеранов поздравили с Днем благодарности в полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поздравления с Днем благодарности прозвучали от жамбылских стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин в День благодарности встретился с ветераном ОВД Тилеукулом Кудайбергеновым и родителями молодых сотрудников полиции.

Глава жамбылского гарнизона подчеркнул, что в этот праздник с чувством глубокой признательности мы отдаем дань благодарности ветеранам за их самоотверженный труд, бесценный жизненный и профессиональный опыт, помощь в подготовке молодых сотрудников.

Начальник департамента полиции области поздравил труженика тыла, ветерана органов внутренних дел Тилеукула Кудайбергенова и поблагодарил его за бессмертный подвиг, смелость и отвагу, пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Капитан милиции в отставке долгие годы трудился в дорожной полиции.

В этот же день генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин встретился с родителями молодых сотрудников, которые с честью и высоким профессионализмом исполняют свой служебный долг. Он поблагодарил их за воспитание честных и добропорядочных граждан.

«В День благодарности принято благодарить друг друга за добрые дела, оказанную поддержку и неравнодушие. Этот праздник также направлен на укрепление преемственности поколений. Уважаемые земляки! Поздравляю всех с этим замечательным праздником! Желаю здоровья, радости, успехов в труде!», – обратился к жителям Жамбылской области начальник департамента полиции области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.