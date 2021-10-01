Ветеранов полиции поздравили костанайские стражи порядка

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В День пожилого человека руководство департамента полиции Костанайской области навестили почетных ветеранов органов внутренних дел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции Ардак Ынтыкбаев, председатель совета ветеранов Амангельды Умербаев и начальник управления кадровой политики Нурлан Бултаев пришли поздравить Павла Штанько и Кенжебая Жангужина.

В этом году ветерану П. Штанько исполнилось 95 лет, а Кенжебай Жангужин отметил свое 86-летие. Оба ветерана отдали службе в полиции более 30 лет своей жизни.

Полицейские поздравили их с профессиональным праздником, с Днем уголовного розыска, который отмечается 5 октября. Также им вручили благодарственные письма и подарки, пожелали ветеранам крепкого здоровья и долголетия.

Павел Михайлович начал свою деятельность в 1943 году, когда призвали его в ряды Красной Армии, а службу в правоохранительных органах - в 1955 году с должности участкового уполномоченного Ленинского РОВД, где проработал до ухода на заслуженный отдых. Награжден орденами «Красной звезды» и «Октябрьской революции», медалью «За победу над Германией». Также за безупречную службу был удостоен звания «Лучший участковый МВД Казахской ССР», знака «Отличник милиции». Сегодня ветерану – 95 лет!

«Павел Михайлович был одним из моих первых наставников, когда я работал следователем следственной группы. Всегда восхищался им, за его стойкий характер, блестящий разум. За славный путь в службе он неоднократно был оценен по достоинству», - вспоминает Кенжебай Жангужин.

Его подопечный Кенжебай Жангужин давно на заслуженном отдыхе. Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в 1963 году следователем следственной группы УИОП по Боровскому району. На пенсию ушел в 1990 году с должности начальника отдела по борьбе с хищением социалистической собственности.

Стражи порядка региона всегда поддерживают связь с ветеранами, часто навещают, поздравляют со всеми праздниками. Ведь для пожилого человека внимание и забота очень важны.