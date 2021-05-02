Ветеранов полиции и общественников наградили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области в честь Дня единства народа Казахстана наградили ветеранов органов внутренних дел и общественных деятелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, награды получили ветераны полиции, которые на пенсии продолжают вносить вклад в воспитание сотрудников.

Ветераны Чингиз Курбанов и Сал Магомедов награждены памятной медалью «За доблестный труд и личный вклад». Толегену Касымгалиеву вручили памятную медаль «Бауыржан Момышұлы». Памятные медали «Қолдаушы» вручены Валерию Вернигорову и Толкыну Кажекову. Торгыну Баймуханову вручена грамота департамента полиции. Гульшат Кожиной, единственной женщине среди награждённых ветеранов ОВД, начальник департамента полиции Марат Тулебаев вручил благодарственное письмо. Такое же письмо получил заведующий кафедрой истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин СКУ Нурболат Абуов.

«В подразделениях областной полиции служат представители двух десятков национальностей. Их объединяет согласие, дружба, общий долг. Празднование Дня Единства способствует воспитанию у сотрудников чувства толерантности, дружелюбия и взаимного уважения. Наш регион — самый многонациональный в республике. И в том, что на нашей земле царят мир и согласие, несомненно, большая заслуга всех североказахстанцев», - сказал М.Тулебаев.