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    19:31, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ветеранов педагогического труда наградили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня учителя педагогам вручили ведомственные награды в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В новом Дворце школьников Караганды были отмечены медалями «Еңбек ардагері» учитель казахского языка и литературы школы №78 Караганды Магрипа Карибекова и методист яслей-сада «Снегурочка» Шахтинска Альфия Насибуллина, а также пятеро заслуженных учителей: Ольга Тарасенко, Куралай Муханова, Раиса Елеусизова, Мензифа Муртазина и Серик Балпанов – за многолетнюю и плодотворную работу в образовании получили премию в размере 500 тысяч тенге, учреждённую меценатом Бекзатом Алтынбековым.

    Учителю казахского языка и литературы школы №16 посёлка Актас Зире Сатовой вручили благодарственное письмо премьер-министра РК Аскара Мамина. Преподаёт она уже 34 года.

    «Сначала я была учителем химии и биологии, затем получила второе высшее образование по специальности «учитель казахского языка и литературы». И до сих пор преподаю этот предмет. Сейчас очень много возможностей для профессионального роста. Нужно идти только вперед и внедрять новые творческие идеи и технологии в образование. Рада, что так высоко оценили мой труд», – поделилась эмоциями Зира Сатова.

    Ещё 19 учителей за успехи на педагогическом поприще были отмечены нагрудными знаками «Почётный работник образования РК» (8 человек), «За заслуги перед профсоюзом работников образования и науки» (3 человека) и «Ы. Алтынсарин» (8 человек).

    Напомним, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником. Асхат Аймагамбетов отметил, что возглавляемое им ведомство будет и дальше активно работать над защитой законных интересов учителей.


    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Педагоги
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