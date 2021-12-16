Ветеранов и сотрудников ДУИС наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости РК ветераны и отличившиеся сотрудники ДУИС по Акмолинской области были награждены государственными наградами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы ДУИС по Акмолинской области.

Праздничное мероприятие прошло в зале акмолинской областной филармонии.

«За этот небольшой по историческим меркам период Казахстан добился многого, что стало возможным благодаря ​ нашему всеобщему ​ труду, поддержке всего казахстанского народа. Это отмечено Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Многое изменилось за этот период​ в нашей системе. Цифровизация и видеосвязь, предоставление ​ сотрудникам новейшей компьютерной техники, служебного автотранспорта, обеспечивает оперативность в работе и мобильность. Хочу пожелать каждой семье здоровья, достатка, стабильности и благополучия!» - открыл торжество глава областного ведомства УИС Кайрат Айдарбеков.

​Указом Президента Республики Казахстан ​Косым-Жомарта Токаева за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка государственной наградой, медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» были награждены начальник департамента УИС области Кайрат Айдарбеков, начальник отдела службы пробации Зерендинского района Жасулан Каримов и старший контролер учреждения ЕЦ-166/23 Уалихан Мажимов. ​ Медалью ​ «Халық алғысы» - ​ врач эпидемиолог учреждения ЕЦ-166/11 Сергей Артемасов и медицинская сестра учреждения ЕЦ-166/4 Елена Бирюкова.

Приказами министра внутренних дел РК были отмечены заслуги ряда сотрудников подразделений области – им вручены медали, нагрудные знаки, почетные грамоты генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева, а также благодарственные письма. Кроме того, акмолинцы получили ​ очередные долгожданные звания. ​ ​ ​ ​ ​