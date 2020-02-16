Ветеранов-афганцев поздравили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области чествовали воинов-интернационалистов и участников событий на таджикско-афганской границе, которые в мирной жизни служили в рядах органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев в своем поздравлении отметил, что после Афганской войны 29 североказахстанцев пришли работать в органы внутренних дел.

«Стражи порядка дорожат своими ветеранами. Для нас важно, чтобы люди, испытанные огнём и временем, передавали свой опыт новым поколениям. Вы яркий ориентир и для молодых сотрудников, и для ребят, которые решили связать своё будущее с офицерскими погонами», - сказал М.Тулебаев.

С датой окончания военных действий «афганцев» поздравили ветераны полиции и Нацгвардии, воспитанники детского общественного объединения военно-патриотической направленности «Сардар» из СШ № 2 посёлка Бесколь Кызылжарского района

«Сардар» — это «кадетский класс», в котором ребята знакомятся с азами военного ремесла, расширяют кругозор, приобретают полезные навыки. Воспитанные на славных боевых традициях, они с почтением смотрели на ветеранов десятилетней войны, с волнением слушали рассказ старшего лейтенанта полиции в отставке Багдата Ешманова, миномётчика и водителя, отслужившего в Афганистане с 1983 по 1985 годы», - рассказали в пресс-службе.

В честь памятной даты более 20 воинов-интернационалистов, ветеранов органов внутренних дел, наградили медалями «Қолдаушы».

Двое участников конфликта на таджикско-афганской границе остаются действующими сотрудниками полиции, остальные — почётные гости ведомства.

15 февраля - День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. В перечень праздничных дат это день в Казахстане включили постановлением Правительства в 2019 году.