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Ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Апреля 2022, 22:09
Ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в честь 77-й годовщины Победы выплатят по миллиону тенге. По данным управления координации занятости и социальных программ, на 15 апреля в регионе проживало 25 ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, данные меняются каждый день. Например, на 1 марта 2022 года количество участников ВОВ составляло 28 человек.

«Всем ветеранам выплатят по 1 млн тенге. Также в Карагандинской области проживают 5757 тружеников тыла, в том числе 159 награждённых медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ», вдов и жён умерших инвалидов и участников ВОВ – 221, узников концлагерей – 51, а также 12 лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда», - сообщили в у правлени и координации занятости и социальных программ Карагандинской области .

К празднованию 9 Мая предусмотрены единые материальные выплаты:

- узникам концлагерей – 100 тысяч тенге;

- лицам вольнонаёмного состава Советской Армии, Военно-морского флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего СССР, занимавшим штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, – 100 тысяч тенге;

- жителям блокадного Ленинграда – 60 тысяч тенге;

- вдовам и жёнам погибших (умерших) в годы ВОВ – 30 тысяч тенге;

- труженикам тыла – 30 тысяч тенге.

Единовременная материальная помощь будет оказана в апреле – мае этого года.


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