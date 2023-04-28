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    17:26, 28 Апрель 2023 | GMT +6

    Ветеранам ВОВ выплатят по 1,5 млн тенге к 9 Мая в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичные ветераны ВОВ получат ко Дню Победы по 1,5 млн тенге единовременных выплат. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Илья Скуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматом предусмотрена выплата нашим ветеранам ВОВ в размере 1,5 млн тенге. В прошлом году мы чествовали ветеранов, их было 18, но, к сожалению, к текущей дате с нами остались всего 10 ветеранов ВОВ», - сказал Илья Скуб во время брифинга в акимате.

    Спикер от лица акимата призвал всех меценатов, крупных предпринимателей и неравнодушных граждан навестить наших ветеранов и поздравить их с этим замечательным праздником, подарив им чуточку своего внимания.

    «Думаю, это будет приятно и не проблематично. Естественно, акимат будет навещать ветеранов, они всегда с нами, и каждый год мы их чествуем», – добавил И. Скуб.


    Теги:
    Общество ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Астана
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