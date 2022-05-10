10 Мая 2022 00:37

Ветеранам ВОВ помогают военнослужащие регионального командования Юг

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ветеранам Великой Отечественной войны помогают военные регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военнослужащие РгК «Юг» мотострелкового батальона Меркенского гарнизона навестили ветерана Великой Отечественной войны Евгению Петровну Сенюшову, проживающую в селе Мерке, - рассказала руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» майор Дина Мухаринова. – Помогли с работами по дому, огороду. Ветеран уже много лет не выходит из дома. А в феврале этого года и вовсе слегла. Возраст берет свое – 97 лет. Но визиту гостей она была рада, сколько хватило сил, посидела с ребятами, пообщалась, рассказала им про войну».

Фронтовая медсестра, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалей «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» Евгения Сенюшова на фронт попала в 1942 году. С полевым госпиталем прошла от Сталинграда до Вены, пройдя Воронежский фронт, Курскую дугу, Украину, Польшу, Румынию, Югославию, Венгрию.

Победу сержант медицинской службы Евгения Сенюшова встретила в столице Австрии Вене. И везде на этом пути она спасала раненых солдат, помогала им оправиться от ран, восстановить здоровье и вернуться в строй.

«Военнослужащие выразили готовность оказать любую помощь по дому. Но помощи особо не требовалось. За Евгенией Петровной с любовью заботятся родные и соседи. В доме чисто и уютно, помыто и постирано. Но военнослужащие, настроенные помогать, нашли возможность применить свою энергию: взялись за огород, вскопали землю», - сообщила спикер.

Порадовались за бабу Женю и ее соседи, которые традиционно для сельской местности живут дружно, ухаживают за ветераном.

«Евгению Петровну Сенюшову мы все очень любим, мы называем ее тетя Женя, мы часто приходим к ней, помогаем, - говорит соседка ветерана Зухра Акчекеева, долгие годы проработавшая журналистом в районной меркенской газете. – Вот и военные, молодцы, пришли. Я много про нее писала материалов. Она достойный человек! Сколько раненых во время войны спасла, внесла свой вклад в Победу».

«То, что мы вскопали огород, убрали сухую траву – это самое малое, что мы можем сделать для ветерана Великой Отечественной войны, – признается заместитель командира мотострелковой роты старший лейтенант Адильжан Ериктаев. – Но это, действительно, наша потребность – хоть как-то помочь ей. Это наш долг – заботиться о фронтовике».

«Сейчас ей говорить совсем тяжело, она совсем слабенькая стала, но мы ловили каждое ее слово, – добавляет механик-воитель мотострелкового батальона ефрейтор Медет Ермекбайулы. – Она была на войне, она знает цену мирной жизни, и нам желает только мира».