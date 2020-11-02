Ветеранам и нуждающимся семьям в столице раздали продуктовые корзины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продуктовые корзины раздали ветеранам и нуждающимся семьям. Мероприятие прошло в рамках Года волонтера и акции #BizBirgemiz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В наборах – продукты первой необходимости: масло, крупы, сахар и др. Получатели поблагодарили организаторов за внимание и заботу.

«В рамках акции была оказана помощь ветеранам, одиноким многодетным матерям и обратившимся за помощью. Списки нуждающихся нам предоставили в акимате. Помощь оказана 10 семьям при непосредственной поддержке торгового центра «Магнум», – рассказал председатель столичного филиала РОО движение «Жас Сарбаз» Асхат Наушыбек.

Отметим, что акция прошла также при поддержке акимата города Нур-Султана, КГУ «Астана жастары», Национального военно-патриотического центра ВС РК и детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».

«Мы участвуем и в других мероприятиях по поддержке благополучия населения. Задействованы в раздаче продуктовых корзин ветеранам ВОВ, Афганской войны, а также людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Также волонтеры выезжают на дом к одиноким пожилым людям, помогают по хозяйству, в зимний период очищают дворы от снега и т.д. Вместе с мобильными группами мы посещаем парки, торгово-развлекательные центры, раздаем людям маски и антисептики», – отметил Асхат Наушыбек.

Также часть мероприятий проходит в онлайн-формате. В частности, для молодежи проводятся «уроки мужества» и спортивные состязания.