Ветеранам и героям труда намерены увеличить спецпособия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК взял в работу законопроект «О ветеранах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект направлен на урегулирование вопроса в сфере защиты прав и социальных интересов ветеранов и граждан, выполнявших воинский и гражданский долг перед родиной. Законопроект предусматривает установление статуса пяти социально защищаемых категорий ветеранов.

«В частности, предлагается установить статус ветерана Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ветеранам по льготам и гарантиям. Кроме того, предлагается выделить в отдельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств с отнесением к ним военнослужащих, выполнявших международные обязательства республики по поддержанию мира и безопасности», - пояснила Гульшара Абдыкаликова.

Было отмечено, что сопутствующий законопроект внесет изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам соцобеспечения.

«Законопроект предусматривает для ветеранов ряд социальных правовых гарантий. В частности, планируется Героям социалистического труда, а также кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней увеличение специального пособия до 138,6 МРП. Также предлагается установить специальное госпособие для ветеранов боевых действий на территории других государств в размере 6,19 МРП», - сообщила Гульшара Абдыкаликова.