Ветеранам Чернобыля увеличат соцпомощь в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат Нур-Султана планирует увеличить размер социальной помощи определенным категориям жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях повышения мер социальной поддержки категориям – ветеранам боевых действий на территории Афганистана – и лицам из числа принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1764 человека), предлагается увеличить размер социальной помощи к памятным и праздничным датам до 35 МРП. На сегодняшний день они получают 9 МРП. В случае реализации выше указанной социальной помощи в новом размере из бюджета потребуется 181 млн тенге», - сказал заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин на заседании Общественного совета города.
По его словам, данные цели предусмотрены к реализации в предстоящем году.
Ранее Б. Гарифуллин озвучил планы по введению дополнительной социальной помощи жертвам политических репрессий.
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