Ветерана Второй мировой войны поздравили с юбилеем в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителю столицы, ветерану Второй мировой войны Василию Сердюкову исполнилось 95 лет. С днем рождения юбиляра на дому поздравили представители акимата района Сарыарка, районного совета ветеранов, городского филиала партии Nur Otan, а также военнослужащие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В адрес юбиляра прозвучали поздравления от имени акима столицы Алтая Кульгинова и акима района Сарыарка Есета Байкена.

Принимая поздравления, юбиляр отметил, что ветеранов осталось мало, но память о героических подвигах отцов и дедов должна обязательно передаваться из поколения в поколение. Он признается, что главный секрет долголетия заключается в здоровом образе жизни и оптимистичном мировоззрении.

Ветеран Второй мировой войны Василий Сердюков родился 21 ноября 1926 года в селе Богдановка Сталинского района Акмолинской области. В 17 лет его призвали на службу в Хвалынск Саратовской области в учебный автополк. После окончания учебного автополка Василию Сердюкову присвоили звание сержанта. Затем его вместе с братом направили в Белоруссию в артиллерийскую воинскую часть. Там на американских машинах «Студебекер» они возили 160-миллиметровый миномет. Ветеран принимал участие в боях за освобождение Минска, Варшавы, форсировали реки Вислу, Одер, Шпре.

По его словам, самые ожесточенные бои шли на Зееловских высотах, от которых до Берлина было немногим более 70 километров, где за несколько суток погибли 35 тысяч солдат. Ветеран навсегда сохранил образ брата, погибшего под Берлином. Он вспоминает, что посетил братскую могилу в 2011 году.

После демобилизации Василий Сердюков работал водителем на руднике Жолымбет в Акмолинской области, где он окончил 10-й класс. Затем он поступил в Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта. После окончания института получил направление на карагандинскую железную дорогу в Боровское отделение дороги. В 1961 году получил перевод в Целиноград, где работал в должностях заместителя и начальника станции, а позже стал начальником железнодорожной школы по подготовке кадров для железнодорожного транспорта, оттуда и вышел на пенсию в 1990 году.

«Такую большую дату празднуют нечасто. Мне довелось дожить до 95-летнего юбилея. Спасибо огромное всем за поздравление и проявленное внимание. Мне приятно, что многие сотрудники, с которыми я в свое время работал на железнодорожной станции также пришли меня поздравить. Не забывайте об уроках войны и гордитесь героическим подвигом старшего поколения», - говорит ветеран.

Заместитель акима столичного района Сарыарка Алибек Ахимбеков отметил, что Василий Сердюков побывал в самых напряженных очагах войны, обеспечивая мирное настоящее и будущее.

«В день рождения Василия Антоновича мы пришли пожелать ему крепкого здоровья, успехов и благополучия. Он сильный духом человек, поэтому надо продолжать ценить каждое мгновение жизни, чтобы достичь юбилейной отметки в 100 лет», - сказал Алибек Ахимбеков.

Первый заместитель председателя районного филиала партии Nur Otan Баглан Алимгазина сообщила, что в столичном районе Сарыарка сегодня проживают 6 ветеранов Второй мировой войны.

Партия Nur Otan на регулярной основе уделяет внимание ветеранам войны, труженикам тыла и ветеранам труда.

По словам председателя Совета ветеранов столичного района Сарыарка Уляш Кусаиновой, Василия Сердюкова знают и ценят многие горожане. Он стал одним из самых активных ветеранов ВМВ, так как часто принимает участие в городских общественно-политических мероприятиях, сотрудничает с разными учебными заведениями.

«Василия Сердюкова можно назвать живой легендой. Он стал настоящим примером для молодежи, много рассказывая о славном военном прошлом. Тем самым, ветеран вносит большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. У него сохранился ясный ум, прекрасная память. Он часто вспоминает, как солдаты освобождали родную землю, и какой невосполнимой ценой ковалась Великая Победа», - подчеркнула председатель Совета ветеранов столичного района Сарыарка.