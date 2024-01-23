Ветерана ВОВ поздравили со 100-летним юбилеем в Карагандинской области

Ветерану ВОВ Анне Котовой из Осакаровского района Карагандинской области 21 января исполнилось 100 лет. Для юбиляра устроили личный концерт, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поздравили долгожительницу представители госорганов, силовых структур, общественники и воспитанники классов «Жас Сарбаз». Со специальной концертной программой прибыл мужской хор Нацгвардии РК.

Фото: акимат Осакаровского района Карагандинской области

Фото: акимат Осакаровского района Карагандинской области

Фото: акимат Осакаровского района Карагандинской области

- Вы относитесь к поколению победителей, настоящих героев, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья, после войны поднимать страну из разрухи. Вы - мужественный человек, и мы гордимся, что живём с вами в одно время, – сказал председатель областного маслихата Нуркен Кобжанов.

Фото: акимат Осакаровского района Карагандинской области

Анна Котова из Воронежской области. Чтобы попасть на фронт, 18-летняя девушка трижды приходила в военкомат. В 1943-м, в самый разгар боёв, она была направлена медсестрой в 65-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Принимала участие в боевых действиях до конца войны. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «Отличник санитарной службы».

После войны Анна Котова работала в учреждениях здравоохранения Осакаровского района до самого выхода на пенсию в 1977 году.