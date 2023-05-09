Ветеран войны Жакан Сейсебаев: В свои 98 лет желаю мира во всем мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ветерану войны Жакану Сейсебаеву в этом году исполнилось 98 лет. На фронт он отправился совсем молодым в 17 лет, даже не понимая, что такое война. Только после первого ранения он по-настоящему осознал весь ужас войны. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Жакан ата рассказал о 60-ти сожженных танках, о том, как встретил победу и как сложилась жизнь после войны.

Жакану ата в этом году исполнилось 95 лет. Он родился 10 марта 1925 года в селе Сатман Кербулакского района Алматинской области. В 1942 году в 17 лет, в столь юном возрасте, вступил в ряды Советской армии. Через год, в 1943 году, он пошел на войну, участвовал в боях за освобождение Беларуси, был наводчиком секретного отдела.

«В 1942 году нас взяли в армию. Мы отправились в Подмосковную станцию. Четыре месяца нас учили владеть военной техникой, были разные артиллерийские приборы. А в 1943 году первого января попал на белорусский фронт. Мы применяли советскую машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Я служил на этом фронте, а в 1943 году 12 марта ночью меня ранили в правый затылок и голову. После этого отвезли в госпиталь в Москву», - рассказывает ветеран войны.



Жакан Сейсебаев участвовал в трех войнах, на фронте провел 6 лет и 2 месяца: Германия, Япония, Северная Корея. Ветеран признался, что тогда в свои 17 лет он не понимал, что такое война. Только после первого ранения он по-настоящему осознал весь ужас войны. Многие годы он был наводчиком на «Катюше».

«Катюша» стреляет на дальность до 9 км. Мы стояли на переднем крае, не достигая 4-5 км. Мы слушали команду комбата, выходили только тогда, когда нужно стрелять. Вспоминается, как однажды командир дал нам команду: «Готовьтесь. Через нас пройдут 60 вражеских танков. Подготовьте четыре орудия, осколочные гранаты. Не подпускайте близко». Когда расстояние между нами было 5 километров, командир дал всем команду - бить эти танки «Катюшой». Танки горели, отступил назад только один танк, он прошел через пехоту, траншею. Но там поджидал наш нейтральный солдат и бросил на него гранату. Так мы уничтожили все вражеские танки. 60 танков уничтожили в 12 часов дня. Тогда я почувствовал и страх, и радость, и даже заплакал… смешанные чувства», - поделился ветеран.

После окончания войны он сражался в японской войне. В октябре 1947 года его перебросили во Владивосток. Он получил три ранения, является инвалидом второй группы. С особым трепетом Жакан ата рассказал, как встретил Победу.

«Победу я встретил в Кенигсберге (Восточная Пруссия). В восемь часов утра нам дали команду строиться, сообщили, что война закончилась. А потом в 1948 году нас демобилизовали домой. Пацан пошел на войну в 17 лет, а в 23 года вернулся на Родину. Когда услышали о Победе, конечно, мы радовались, обнимались, плакали. На протяжении многих лет я испытывал ужасы войны: холод, жара, снег, лед, зной, буря. Когда не было воды, приходилось пить грязную воду», - вспоминает Жакан ата.

Хоть и война завершилась в 1945, домой отпустили спустя три года.

«Тогда мы спросили: почему вы нас так долго задерживали, даже после окончания войны. Тогда замполит нам ответил: «Пусть подрастающее поколение поймет, посмотрев на вас, как живется в армии, пусть ваш подвиг будет примером». 20 мая в 1948 году вернулся на Родину. В тот момент ничего кроме радости не испытывал. Увидел отца, мать, младшую сестренку, все живы и здоровы. Однако им трудно жилось: нечего поесть, надеть. В армии нас три раза в день кормили, а наши родители голодали… После приезда в страну ухаживал за скотом в колхозе. Женился на сироте и прожил с ней в любви и радости 62 года. У нас 9 внуков, 19 правнуков. В 1985 году в возрасте 60 лет вышел на пенсию. С тех пор вот так живу. Уже плохо слышу. Один глаз плохо видит. Аллах дал мне силы. Вот и живу», - рассказал Жакан Сейсебаев.

Жакан ата уже привык делиться прожитым с молодыми. Поэтому постоянно он смотрит на входную дверь, ожидая увидеть, как молодой парнишка заглянет послушать рассказы деда, испытавшего ужас войны.

«Мне становится хорошо на душе, когда каждый раз беседую с молодежью. Словно сам становлюсь молодым. Мне хочется побольше разговаривать с молодыми. Аллах дает мне эту возможность. Пусть никогда не будет войны во всем мире. Молодежь должна получать образование, трудиться, путешествовать, жить под открытым мирным небом. В свои 98 лет хочу пожелать лишь мира во всем мире», - обратился к нам ветеран войны Жакан Сейсебаев.