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Ветеран войны из ВКО отметил важность голосования на выборах

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 10:53
Ветеран войны из ВКО отметил важность голосования на выборах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ветеран войны отметил важность голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Аltaynews.kz.

Сегодня в Усть-Каменогорске народ с утра начал голосовать, одним из рано пришедших на избирательный участок стал ветеран войны Кравченко Михаил Матвеевич.

«Я регулярно голосую на выборах. Я надеюсь только на хорошее в будущем, я - за мир и согласие», - сказал ветеран.

Он также подчеркнул, что путем голосования каждый вносит свою лепту в будущее страны и от этого зависит наша жизнь в будущем.

Отметим, что Михаил Кравченко участвовал в боях за освобождение Риги на втором Прибалтийском фронте во время Второй мировой войны. После войны ветеран поступил в политехнический институт в Томске. В 1954 году направился работать геологом на Ближний Восток. В 1960 году переехал жить в Усть-Каменогорск и работал в местном управлении геологии. В 1976 году вышел на пенсию, но продолжает свою деятельность в Алтайском геолого-экологическом институте.

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