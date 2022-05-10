10 Мая 2022 13:02

Ветеран войны из Темиртау в 95 лет ездит на велосипеде

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители города Темиртау хорошо знают участника войны Николая Куриленко. Ветерана они прозвали «Наш любимый Тёркин» в честь героя известной поэмы Твардовского за добродушие и весёлый нрав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не смотря на свои 95 лет, Николай Куриленко поражает местных жителей своей энергичностью. Ветеран до сих пор ездит на велосипеде. Единственное на что он жалуется, это слабое зрение, которое его беспокоило с юности. Однако это не помешало Николаю Куриленко отправиться на войну. Отец погиб в Сталинграде. На смену ему, едва достигнув совершеннолетия, стал рваться старший сын. Уже в конце войны Николая Семёновича зачислили в зенитную артиллерию противовоздушной обороны.

«Я плохо видел, я пошёл проходить комиссию, они сказали: «не пойдёт». Я говорю, пишите «годен». И мне написали «годен», когда я правым глазом не видел. Я попал в воинскую часть, которая формировалась на Ладожском озере, защищала Ленинград. Наш дивизион отправили в Польшу, там через Вислу был большой мост. Надо было срочно его охранять. Нас бомбили. Мы быстренько окапывались. И война кончилась на этом мосту», - говорит ветеран войны Николай Куриленко.

После победы Николай Куриленко встретил свою большую любовь. Вместе с Марией Федоровной они уже справили «благодатную свадьбу», бок о бок прожили 70 лет. У Марии Куриленко свои, не менее страшные воспоминания о войне. Деревня Липки, где проживала её семья, была в оккупации.

«Канавы такие копали, туда ходили, 15 километров туда и обратно. Нас было 7 детей, осталось трое. Умирали. В конце войны отступающие фашисты сожгли нашу деревню, все дома», - вспоминает труженица тыла Мария Куриленко.

В 1958 году Николай Семёнович прибыл в Казахстан, после того, как прочитал в «Комсомольской правде» заметку о строительстве Магнитки. Он твёрдо решил, что поедет. В Темиртау семья Куриленко осталась навсегда. Супруги воспитали 5 детей. Сейчас пожилых людей радуют 10 внуков. Пять лет назад Николай Семенович и Мария Федоровна стали победителями республиканского конкурса «Мерейлi отбасы».