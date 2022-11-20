Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Абайской области

20 Ноября 2022, 14:36

20 Ноября 2022, 14:36

Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На президентских выборах в Абайской области проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Елеусиз Кинбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Сделать свой выбор ветеран считает своим гражданским долгом.

«Очень важно избрать человека, который будет стоять во главе всей страны. Принять участие в выборах - большая честь и ответственность для всех казахстанцев», - сказал ветеран ВОВ.

Елеусиз Кинбаев родился 11 марта 1925 года в селе Кокпекты. С 16 лет начал работу на руднике «Ақжал». Совместно с супругой воспитали 8 детей.

В 1943 году его призвали в армию. Служил и воевал в 120-ом минометном артиллерийском полку в Амурской области в городе Благовещенске. Имеет награды: «Орден Маршала Жукова», «Орден Сталина», юбилейные награды.

В 1945 году участвовал в войне с японскими захватчиками. Имеет медаль «За Победу над Японией». В 1948 году демобилизовался, устроился в совхоз «Чигилек», где начал на маслозаводе водителем. Ветеран труда. За хорошую работу был направлен по путевке в Румынию. Общий стаж работы 43 года. В 1984 году ушел на пенсию. В данный момент проживает в селе Актас Кокпектинского района Абайской области.

Фото пресс-службы акимата области Абай