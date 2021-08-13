Ветеран полиции в Костанае награждён медалью главы МВД РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Председатель Совета ветеранов ДП Костанайской области Амангельды Умербаев награжден медалью от имени министра МВД РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Костанайской области наградили председателя Совета ветеранов Амангельды Умербаева медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» от имени министра внутренних дел Е. Тургумбаева.

Полковник в отставке Амангельды Умербаев возглавляет Совет ветеранов области более 7 лет. За это время под его руководством ветеранские организации области внесли большой вклад в деятельность полиции. Они в качестве наставников участвуют в работе по предупреждению и раскрытию правонарушений. Ветераны обучают молодых полицейских профессиональному мастерству.

Совет ветеранов региона объединяет почти три тысячи пенсионеров МВД в 29 первичных организациях.

«Ветеранские организации участвуют в решении таких важных задач, как обеспечение преемственности поколений, воспитания у молодой смены чувства долга за надлежащее исполнение служебных обязанностей. Старшее поколение делает все возможное, чтобы накопленный жизненный опыт был востребован и передан молодым полицейским», - отмечает А. Умербаев.

Амангельды Умербаев проработал в системе органов внутренних дел более тридцати лет, был одним из руководителей ДВД Костанайской области – первым заместителем начальника. С его именем связаны крупнейшие раскрытия преступлений тех лет, а с фамилией - целая эпоха в милиции, затем в полиции.

Сегодня его ученики являются руководителями различных уровней в правоохранительных органах. Полковник полиции в отставке и сегодня считает своим долгом делиться опытом с молодыми сотрудниками уголовного розыска.