Ветеран ОВД дал оценку действиям правоохранительных органов в ходе трагических событий в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ветеран ОВД, генерал-майор внутренней службы Талап Кабденов дал оценку действиям правоохранительных органов в ходе трагических событий в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда наступают трудные дни, то появляются джигиты. Вот такими джигитами с первых дней (трагических событий) оказались мои сослуживцы, мои молодые воспитанники, сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана, Министерства обороны РК. Они стойко самоотверженно, по-бойцовски правильно действовали и действуют до сегодняшнего дня», - сказал Талап Кабденов.

Ветеран добавил, что устроившие беспорядки в стране люди шли на госпереворот.

«Это подготовленные люди, которые шли именно на переворот. Я более 30 лет прослужил в органах внутренних дел, но никогда не мог подумать, что когда-то именно вот такие дни наступят. Народ сегодня поддерживает нашего Президента, который с первых дней четко, планомерно действовал – днем и ночью находился в центральном штабе. Это придало народу большую силу и народ сегодня, Вам, господин Президент, верит. Мы с вами, как вы сказали, добъемся больших успехов. Казахстанский народ, Республика Казахстан была на карте, есть на карте и будет на карте мира», - подчеркнул Талап Кабденов.