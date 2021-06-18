Ветеран медицины Василий Девятко: Вакцинация - шаг к выходу из пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский государственный и медицинский деятель, второй министр здравоохранения Республики Казахстан, доктор медицинских наук, ветеран медицины Василий Девятко отметил важность вакцинации при борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Человечество на протяжении многих столетий страдала от многих инфекционных болезней. В каждом времени свои были болезни. Сейчас в 21 веке мы встретили очень тяжелое и серьезное заболевание как коронавирус. Сегодня весь мир борется с ним. Виды борьбы различные на сегодня, население у нас все грамотное, прекрасно понимает это. Но наиболее эффективное - вакцинация населения.

Я сам уже в приличном возрасте. Являюсь врачом с пятидесятилетним стажем, привился, как только появилась возможность и конечно от этого только облегчение», - сказал доктор медицинских наук, профессор Василий Девятко.

По его словам, весь мир поделился на те страны, где успешно идет вакцинация.

«Мы знаем, в каких странах вакцинация идет хорошим темпом и где по каким-то причинам отстает. Где-то существуют объективные трудности. Например, в той же Индии большое количество населения. В Бразилии наибольшее количество заболевших и умерших. Мы тоже потеряли немало людей, в том числе и наших коллег-врачей. Я призываю население вне зависимости от возраста, даже если есть какие-то хронические заболевания обязательно привиться. Вакцинация – это шаг к тому, чтобы выйти из этой пандемии. Это не призыв, и не пропаганда. Это действительно насущная необходимость, чтобы выжить и выстоять и не заболеть», - добавил ветеран медицины Василий Девятко.