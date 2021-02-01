Ветеран-инспектор Службы авиационной безопасности: Наша прерогатива – безопасность пассажиров





НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть люди, в чьей трудовой книжке лишь одна запись. Возможно, она уже потертая, но самая теплая, родная и дорогая, которая хранит в себе воспоминания 20-30 лет, а может и больше. Такие люди посвящают свою жизнь лишь одному ремеслу: учатся, становятся, растут и развиваются. Горечи и тяготы службы, самые положительные эмоции, искренние моменты переживают в стенах родного здания, который стал вторым домом. Светлана Громова проработала 40 лет в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев инспектором Службы авиационной безопасности. В 2020 году получила звание «Құрметті авиатор», в том же году вышла на заслуженный отдых.

«За эти 40 лет даже и мысли не было поменять работу или уйти в другую сферу», - признается она.

Наша героиня с теплотой вспоминает первый рабочий день, специфику своей профессии и самые казусные моменты, которые происходили на службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К слову, в этом году 1 февраля впервые отмечается День чествования ветеранов и действующих сотрудников Служб авиационной безопасности. Раньше в календаре эта дата не отмечалась, как профессиональный праздник. Только в прошлом году, к большой радости тех, кто выбрал своей миссией безопасность пассажиров, утвердили этот праздник. Что касается предыстории этой даты, 1 февраля 1991 года приказом командира Алматинского авиационного отряда Казахской ССР образовалась Служба авиационной безопасности. С тех самых пор эта служба стала особой структурой со своей армией. К слову, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в этом году отмечает юбилейные даты: 90 лет со дня своего образования и 30 лет со дня формирования Службы авиационной безопасности.

Светлана Громова пришла на эту работу молодой девушкой с высокими амбициями и желанием достойно носить форму. Именно эта униформа инспекторов привлекла нашу героиню в эту службу.

«Что может соблазнить молодую девушку в аэропорту? Естественно – форма. В 1982 году 1 июня я зашла в этот маленький аэропорт. В те времена не было такой масштабной службы безопасности, действовал только отдел перевозок, куда входили КПП и досмотр. Устроилась на работу дежурной по коммерческому складу. Поработала на этой должности год, а затем перевелась на службу перевозок. Я встречала и провожала пассажиров. Кто-то был дежурным по регистрации, а кто-то - отдельно по багажу. Через определенное время стали меняться по циклам: цикл на досмотре, цикл на регистрации, цикл на багаже. А затем разделили перевозки и службу безопасности. Так сформировалась служба безопасности. 40 лет работала в одной службе и никуда не переводилась. В 2020 году 13 марта ушла на пенсию. А 14 марта аэропорт закрылся. Так что нет Громовой, нет аэропорта (смеется)», - вспоминает она.

Те люди, которых мы встречаем в аэропорту на контроле входных групп, а также на линии контроля, являются инспекторами Службы авиационной безопасности. Каждый выполняет свою работу согласно инструкции. Один инспектор просит пассажира выложить на ленту, в корзинку все металлические предметы, показать документы, посадочный талон. Другой сотрудник сидит за монитором и смотрит, что с собой везет пассажир, еще один сотрудник САБ также стоит за рамочкой, который проверяет, что прозвенело и ведет на сканер пассажира.

«Если каждый ответственно выполнит свою работу, проблем возникать не будет. Если пассажир идет с ребенком, говорю ей: «Давайте ребеночка подержу». Она проходит спокойно, а я тем временем держу ребеночка и заодно проверяю его. А женщина может этого и не заметить. Так мы работаем», - рассказала Светлана Громова.

Раньше на досмотре, по ее словам, стояли три человека. Один был в ЗОДе, два человека - на КПП.

«В старом терминале тогда не было начальника терминала. Был лишь начальник караула. Мы подчинялись ему. Он ездил по постам, проверял все. Затем потихоньку начали расширяться. Сначала работали 15-16 человек, потом набирали еще сотрудников. Когда стала начальником смены, работало уже 40 человек. Когда уже уходила, стало 115 инспекторов. За эти 30 лет мы расширились и развились», - вспоминает ветеран.

Рабочий день нашего инспектора начинался с инструктажа. Она расставляла остальных сотрудников по постам. Затем относила документы, выполняла другие поручения. «Быть ответственным и знать специфику своей работы – основные требования для нас. Наша прерогатива – безопасность пассажиров», - отметила ветеран.

Вспоминая трудовые будни, Светлана Громова рассказала о том, что раньше досмотр вели вручную. А сейчас благодаря новейшим технологиям и машинам эта процедура упрощена. Однако, даже в самые критичные ситуации, по ее словам, нужно быть готовым работать вручную.

«А куда деваться? Пассажиры не должны стоять и ждать. Сейчас уже в аэропорту используются цивильные машины. А в багажном отделе какая прелесть! В 80х мы даже не мечтали о таком. Когда в 90-х годах в стране был кризис, людям было тяжело, мы всегда вовремя получали зарплату. Люди летали и будут летать. Просто контингент меняется», - пояснила инспектор со стажем.

По ее словам, безопасность пассажиров зависит от каждого сотрудника. Ты пришел просто отсидеть или действительно почувствовать ответственность? Поэтому молодым инспекторам Светлана Громова напомнила, что нужно с любовью относиться к своей работе.

Сотрудники Службы авиационной безопасности всегда проходят через испытания на прочность. Обмениваются опытом за рубежом, даже к новоиспеченным инспекторам особые требования. В стенах аэропорта расположен свой учебный центр. Инспекторов учат не только техническим и производственным навыкам, но и тому, как нужно вести беседу с пассажирами.

«Люди бывают разными. Даже к самому требовательному пассажиру нужно найти подход. Это сфера обслуживания. Такие нормы должны приветствоваться. Это чисто человеческие отношения», - отметила ветеран.

Приходилось встречать разных гостей, начиная от рядового пассажира до высокопоставленного чиновника, признается она. Известные звезды отечественной и зарубежной эстрады тоже проходят через эти пункты.

«В аэропорту каждый сталкивается с досмотром. Когда утвердили правило, что на досмотре нужно снимать обувь и ремни, пассажиры возникали. Одна звезда отечественной эстрады чуть ли не начала ругаться со мной. Он не хотел снимать ремень. А правила для всех одинаковые, что собственно и стараюсь объяснить пассажирам. В итоге, конечно же, он подчинился правилам. Был такой случай, что на досмотре забыли пальто. Пришли за ним, я спрашиваю: «Скажите, что у вас в кармане? Я проверю: ваше пальто или нет?» Мы всегда поясняем пассажирам, куда нужно пройти, просим показать посадочный талон. Один молодой человек проходит и с надменным взглядом говорит мне: «А что слабо на казахском все выговорить?». Так я начала ему тараторить: «Сәлеметсіз бе! Отырғызу талонын көрсетіңіз». Пассажиры в очереди смеются. А я патриот своей страны. Люблю казахский язык, традиции и обычаи. Так как живу здесь, конечно же, владею государственным языком», - отметила она.

В ходе нашей беседы Светлана Громова ответила на самые актуальные и волнующие вопросы казахстанцев: что нельзя брать с собой на борт.

«Почему нельзя на борт брать с собой жидкость больше 100 мл? Был такой случай в Лондоне, что люди с собой проносили жидкости больше 100 мл. На борту все соединилось, и произошел взрыв. Нужно знать: что нужно, а что нельзя проносить. Порой пассажиры возмущаются: «С собой не разрешаете, а на борту дают нам водичку. Вы в сговоре. Почему в баре можно?» Бортпроводники все продукты проводят через досмотр. Мы все проверяем. Поэтому им разрешается провозить на борт», - пояснила ветеран.

Если в скором времени у вас запланирован рейс, стоит помнить, что литиевые батарейки можно провести только в ручной клади, но не в багаже. Электронную сигарету также разрешают хранить в ручной клади. Слегка в состоянии алкогольного опьянения на борт запускают, однако, проявив уважение к другим пассажирам, нужно вести себя адекватно. Отварное казы с собой можно брать, но не сырое мясо.

«Сырое мясо перевозится в багажных кабинах, кровь не отмоешь, стоит сильный запах. Потом другие пассажиры жалуются на то, что сумка замаралась кровью. Она не отмывается. После этого требуется специальная обработка самолета», - пояснили в аэропорту.

Все эти меры и ограничения, по словам нашего ветерана, инспектора со стажем Светланы Громовой, вводятся исключительно для безопасности пассажиров.

«Считаю, что перевозки перевозками, у других служб своя работа, но безопасность важнее всего. Она должна быть на первом месте. Наше руководство стремится к этому. Я люблю свою службу, поэтому никогда не переводилась. Мне предлагали руководящие должности. В 80-х годах приглашали стать бортпроводницей, но именно эта служба близка мне. Просто не хотелось уходить в другое место. Делать людям добро, помогать – это мне нравилось. Если бы возраст меня не подвел, так бы и работала. Заслуженный отдых подкрался незаметно. Я нашла свое призвание. Ни о чем не жалею. Даже сейчас просыпаюсь в холодном поту от сообщения руководителя, который меня вызывает к себе. Я бегу, а потом осознаю, что он мне сделает? Я же на пенсии. Вот этого адреналина сейчас не хватает. Поэтому в профессиональный праздник хочу поздравить всех ветеранов, сотрудников с этим знаменательным днем. Хочу пожелать всего хорошего, процветания, карьерного роста, преданности и любви к своему ремеслу», - заключила инспектор с 40-летним стажем, ветеран Светлана Громова.



