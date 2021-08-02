Ветеран автодорожной отрасли: На дороге должны работать только специалисты!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как происходило становление автодорожной отрасли Казахстана, о текущем ее состоянии и перспективах развития рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» ветеран отечественного автодорожного строительства Боранбай Жарылкаганов, прошедший все ступени работы в этой отрасли и посвятивший 40 лет своей жизни любимому делу.

- Расскажите немного о себе, как долго вы проработали в автодорожной отрасли?

- Я в автодорожной отрасли проработал 40 лет, восемь месяцев и двенадцать дней. Начал работать бригадиром участка, потом дорожным мастером, инженером, главным инженером, начальником ДЭУ. Потом работал в управлении по Кызылординской области, после меня перевели в Министерство автомобильных дорог. В то время министром был Бекбулатов Шамиль Хайруллович.

- Вы стояли у истоков становления отечественной дорожной отрасли на заре независимости. В каких условиях вам приходилось работать, наверняка было нелегко?

- После распада СССР Нигматжан Исингарин был назначен министром транспорта – перед ним была поставлена нелегкая задача собрать всю отечественную автодорожную отрасль «в один кулак». Если раньше в центральном аппарате министерства работало 400 человек, то после распада собрали в наше управление всего 10 человек и нам поручили организовать всю работу автомобильных дорог Казахстана. Представляете, какая нагрузка была – 10 человек вместо 400. Мы на 10 человек разделили всю работу, нам надо было восстановить всю систему управления автомобильных дорог, одновременно заниматься вопросами финансирования, планирования, развития. Денег в то время не было, финансирование было почти на нуле.

- Как вы вышли из этой ситуации?

- Мы решили создать Дорожный фонд. Каждое хозяйство, работающее в Казахстане, производило отчисления в этот фонд. Были времена, когда в фонд поступали не деньги, а товары, то есть бартер: кто-то выделял бензин, кто-то зерно. Вот так была создана первая система автомобильных дорог республики. После мы в каждой области начали создавать по одному казенному предприятию. Тогда было 19 областей, уже потом их стало 14, и постепенно мы начали все восстанавливать. Поначалу было очень тяжело, многих моих тогдашних коллег сегодня нет в живых. Работы было много – мы приходили утром и уходили домой в два часа ночи. Иногда оставались ночевать на работе. Потом наше министерство перевели в Астану, и тогда начали содавать РГП «Казавтодор». В распоряжение этого РГП были отданы все казенные предприятия. В нашем управлении так же продолжали работать эти 10 человек. Постепенно наше управление преобразовалось в комитет, меня назначили начальником управления планирования и анализа автомобильных дорог. Стало легче работать, нагрузки стало меньше. Работа наладилась. Система планирования была приведена в порядок.

- Какие главные проблемы в автодорожной отрасли вы бы обозначили сегодня?

- Многие ныне существующие казахстанские дороги были построены в наше время, сейчас занимаются в основном их реконструкцией. Это правильно, сейчас уже новые требования, новые вызовы возникают.

В наше время грузовые автомобили были объемом не более 4-6 тонн на ось, а сейчас пошли очень тяжелые автомобили, поэтому дороги надо престраивать. Время другое, грузперевозки другие, интенсивность передвижения автомашин совсем другая. Поэтому сейчас все дороги в Казахстане необходимо реконструировать. Необходимо строить более широкие – четырехполосные дороги.

- Сейчас довольно остро стоит проблема с передвижением грузового транспорта, дорожники отмечают, что именно грузовики портят дороги и надо их контролировать, что вы можете сказать по этому поводу?

- Естественно, тяжеловозные автомашины портят дороги, раздавливая их своим весом, а наши дороги не рассчитаны на них. На республиканских дорогах такая ситуация еще терпима, так как многие из них реконструированы. А на местных и областных дорогах ситуация в этом отношении критическая. Необходиимо контролировать. По городским дорогам также надо строго регулировать этот вопрос.

- А как обстоят дела с кадрами и насколько эффективно осуществляется руководство в отрасли?

-У нас были разные министры, разного профиля, стали приходить и руководители политического профиля, то есть, не дорожники. Ранее всегда руководителями в нашем ведомстве были исключительно дорожники. К примеру, Бекбулатов, он был исконным дорожником – начинал работу простым бригадиром и прошел все ступени в дорожной отрасли.

Сегодня в Комитете автомоблиьных дорог собрались хорошие специалисты-дорожники. Я бы желал, чтобы во всех наших организациях и ведомствах работали именно дорожники, которые не понаслышке знают о ситуации и какие меры необходимо предпринять для улучшения положения. Сейчас нередко бывает, что выучат три закона, сдадут экзамены на госслужбу и начинают работать, а потом на деле выясняется, что они не владеют ситуацией и вообще не специалисты этой отрасли. Из-за этого страдает вся отрасль.

- А в чем проблема, может, специалистов не хватает?

- Специалистов достаточно, просто их надо трудоустраивать. Раньше как было - человек обучался в институте, после окончания сразу же выдавали направления на работу, а сейчас человек закончил учебу, получил диплом, а дальше не знает куда идти. Вот этот вопрос надо решать. Министерство должно давать заявку в соответствующий отраслевой вуз по необходимым специальностям. После окончания студентов надо отправлять в эти отрасли. В свою очередь, отраслевые предприятия должны обкатывать этих специалистов непосредственно на производстве, с низов. Не надо сразу же в министерство их устраивать, надо сначала на рядовых должностях обкатывать. И тогда из них получатся хорошие руководители. Сегодня система автодорожной отрасли в целом плохо работает. Потому что очень много неспециалистов. Кто только сейчас не работает в автодорожной отрасли! Сегодня даже очень известные строительные компании, занимающиеся строительством жилья, влезают в автодорожную отрасль. Они же совсем из другой сферы. На дороге должны быть только дорожники. Если вас возьмут и просто так назначат хирургом, вы же не сможете работать им. Каждый должен заниматься своим делом.

-А каковы сейчас требования к застройщикам автодорог, почему, как вы говорите, туда сегодня «лезут все»? Может, необходимо ужесточить требования?

- Лезут все туда, потому что выделяются большие деньги. Если ты выигрываешь тендер, у тебя должна быть собственная техника, свои кадры, стаж работы. Но сегодня каким-то образом в отдельных случаях это не соблюдается. А вообще требования в законодательстве есть. Еще я хотел бы добавить, что нельзя допускать иностранные компании на наши дороги. На нашей дороге должны работать казахстанские дорожники, и работы должны производиться по требованиям евростандартов. Необходимо усилить контроль в этом направлении. Необходимо привлекать европейских специалистов, но только для консультаций и обмена опытом. У них качество работ очень высокое, надо это перенимать. У нас на сегодня очень много безработных дорожников. Специалистов хватает, наши вузы их выпускают в достатке. Есть Усть-Каменогорский автодоржный институт, Алматинский. Их просто надо обкатывать, учить и готовить кадры.

- А что вы думаете о внедрении платных автодорог?

- Платность внедрять надо, но должна быть и альтернатива. Платность надо внедрять там, где интенсивность движения большая. Вот трасса «Астана – Щучинск» очень качественная. Единственное, что мне не нравится - это ограждения, которые стоят по середине и вдоль дороги. Ведь они одновременно задерживают снег. Из-за этого содержат большой штат работников и техники для очистки. Раньше всего четыре грейдера работало на этом участке дороги, так как снег сам выдувался ветром. Ничего не случится, если этого ограждения не будет. Из-за этого ограждения там сейчас целая дирекция создана. И снег не успевают убирать зимой.

В заключение я хотел бы передать привет всем нашим дорожникам и поздравить своих коллег с приближающимся профессиональным праздником, пожелать им здоровья и успехов в работе!

- Спасибо за беседу!