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Ветер, заморозки и туман ожидаются в трех регионах Казахстана

17 Октября 2019 15:15
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Ветер, заморозки и туман ожидаются в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

18 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

Ночью 18-20 октября в Кызылординской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.

18 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, днем ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Погода,
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