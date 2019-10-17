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Ветер, заморозки и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
17 Октября 2019 15:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
18 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
Ночью 18-20 октября в Кызылординской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.
18 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, днем ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.
Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Погода,
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