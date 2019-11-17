Ветер, туман и низовая метель ожидаются 17 ноября в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе, севере и на востоке республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель на севере гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Кызылординской областях ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с.