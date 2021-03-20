Ветер сорвал крышу со здания столовой в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Глубоковском районе ВКО сильный ветер сорвал кровлю крыши здания столовой птицефабрики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

20 марта в результате сильного ветра, достигающего в Глубоковском районе 16 м/с, произошел срыв кровли здания столовой птицефабрики в поселке Предгорное на площади 680 кв. метров. Никто не пострадал. На месте работает комиссия.

ДЧС ВКО заранее предупреждал о предстоящих порывах ветра.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.

О штормовом предупреждении можно узнать в мобильном приложении «Дармен». В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщать экстренным службам по телефону 112.